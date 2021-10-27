«Город горит»: в Севастополе отмечается острый дефицит ковидных коек и медиков

В Севастополе отмечается острый дефицит ковидных коек и медиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», город бьет рекорды по выявляемости коронавируса и смертности от инфекции: ежедневно регистрируется более 300 новых случаев (за минувшие сутки 370), растет число летальных исходов (26 октября скончались 16 человек).

По данным городского департамента здравоохранения, вчера в больницах находилось 1 тысяча 159 зараженных, свободно было всего 32 койки. В реанимации лежат 95 человек. Дома лечатся около 4 тысяч 200 человек – за неделю этот показатель вырос в 1,5 раза.

Ситуацию осложняет острый дефицит медиков: не хватает специалистов в «красных зонах», больницах, поликлиниках, бригадах скорой помощи и даже колл-центрах, пишет «Коммерсант», уточняя: сегодня медучреждения Севастополя укомплектованы врачами и средним медперсоналом всего на 75% – 85%.

Вице-губернатор Александр Кулагин вербует в ковидные госпитали сотрудников частных клиник и врачей-пенсионеров, а горздрав рассылает по соцсетям сообщения: «Если вы врач, медсестра или санитар, приходите к нам. Работы много. Платят хорошо. Если у вас есть знакомые медработники, покажите им это объявление, пожалуйста. Город горит. Помогите нам».

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 27.10.21

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