Пароль – отзыв: севастопольский общепит не стал заморачиваться по поводу QR-кодов

Севастополь переходит в режим жестких антикоронавирусных ограничений.

Как уже сообщал «Новый День», с 30 октября по 7 ноября попасть в город будет проблематично: на всех въездах устанавливаются блокпосты. Сначала предполагали организовать 5 КПП, потом решили, что этого количества недостаточно и добавили еще 2 – на трассе Ялта – Севастополь (мыс Сарыч, кафе «Дамир») и на выезде из села Орлиное. Попасть в город можно будет только, предъявив QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании и результат ПЦР-теста.

Без этих документов нельзя заселиться в отели, а также попасть в учреждения бытового обслуживания, спортивные и фитнес-центры, организации досуга, театры и кино, библиотеки, музеи, организации общепита. Последние пока не очень усердствуют и, как рассказывают горожане, верят посетителям на слово.

«Обычная сцена на входе в наши кафешки:

– У вас что? ПЦР или код?

– Код…

– Хорошо, надевайте масочку и проходите», – рассказывают севастопольцы, уверяя, что реальные документы никто не проверяет.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 29.10.21

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