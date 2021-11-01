Число умерших от коронавируса в Крыму превысило 3 тысячи

В Крыму за сутки зарегистрировано 725 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 17 человек.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 97 тысяч 496 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 10 крымчан.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 31.10.21
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