В выходные в Севастополь не пустили несколько сотен автомобилей

Более 330 автомобилей не пропустили в Севастополь через блокпосты в минувшие выходные.

Как уже сообщал «Новый День», с 30 октября въехать в город можно только по QR-коду вакцинированного или переболевшего коронавирусом. В качестве альтернативы можно предъявить свежий отрицательный ПЦР-тест.

По данным правительства области, в субботу, 30 октября, каждый 12 автомобиль уезжал с блокпостов обратно. Всего в этот день в город не пустили 207 машин. В воскресенье, 31 октября, – 124.

Кроме того, за 2 дня на железнодорожном вокзале обнаружено 14 человек, не имеющих документов, дающих право на въезд в Севастополь. Их заставили купить билеты за свой счет и уехать обратно.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 01.11.21

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