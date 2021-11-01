В Севастополе выявляемость ковида октябре выросла в 2 раза

В Севастополе за сутки зарегистрировано 356 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 14 человек.

В течение октября суточная выявляемость ковида в регионе выросла более чем в 2 раза: со 171 до 356 в день. В целом, за месяц коронавирусом заболели 8 тысяч 557 южноуральцев. Умерли от инфекции 241, 14 из низ – за последние сутки.

Всего с начала эпидемии в Севастополе 39 тысяч 391, что составляет 7,7% от общей численности населения. 1 тысяча 365 из них умерли. Летальность составляет 3,5%.

Севастополь, Лиана Макоба

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