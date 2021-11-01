В Севастополе экстренно эвакуировали городское правительство

В Севастополе пришлось в экстренном порядке эвакуировать городское правительство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром на электронную почту администрации пришло сообщение о том, что в здании правительства Севастополя заложена бомба. На место были вызваны служба спасения, сотрудники УМВД по Севастополю, управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю, Росгвардии.

Периметр здания оцепили, всех сотрудников вывели, все помещения проверили. Взрывного устройства не нашли.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 01.11.21

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