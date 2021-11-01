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Понедельник, 1 ноября 2021, 17:22 мск

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В «Артеке» установят систему для обнаружения саботажа

Самый известный детский лагерь России решил установить систему распознавания лиц для обнаружения саботажа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МДЦ «Артек» объявил о проведение аукциона на оказание услуги по поставке и монтажу системы видеонаблюдения и видеорегистрации.

Первоначальная стоимости закупки – без малого 95 млн рублей. На эти деньги МДУ планирует приобрести около 500 видеокамер разной конфигурации и разместить их на внутренней территории «Артека», включая спортивные, учебные и административные помещения.

Согласно техническому заданию, система видеонаблюдения должна, в числе прочего, обеспечивать:

  • возможность четкого распознавания лиц;
  • отслеживание объектов оператором;
  • круглосуточный мониторинг территории с целью предотвращения, выявления и пресечения угроз и преступлений;
  • контроль над сотрудниками и посетителями, находящимся на территории;
  • обнаружение саботажа.

Что именно подразумевается под саботажем, не поясняется.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 ноября.

Гурзуф, Олег Яковенко

Гурзуф. Другие новости 01.11.21

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