Путин поручил взять на «быстрый прицел» зашедший в Чёрное море флагман Шестого флота ВМС США

Средства береговой обороны по поручению президента РФ взяли на прицел вошедший в Чёрное море корабль Mount Whitney, на котором расположился штаб Шестого флота ВМС США.

Напомним, руководство американского флота командует находящимися вблизи крымских берегов военно-морскими ударными силами и силами поддержки НАТО, в том числе эсминцем с управляемыми ракетами на борту.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», военно-морскую активность США в Чёрном море прокомментировал президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

«Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашёл в Чёрное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны», – отметил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что заходы американских кораблей в Чёрное море «не добавляют стабильности» в регионе.

Симферополь, Иван Капустин

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