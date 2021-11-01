Жителям Крыма, болеющим коронавирусом, обещают бесплатные лекарства

Жителям Крыма, болеющим коронавирусом дома, обещают бесплатные лекарства. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства РФ более 142 млн рублей Республике Крым на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией.

«Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», – прокомментировал Сергей Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.11.21

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