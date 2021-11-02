Зеленский собрался покупать в Катаре сжиженный газ

Украина рассматривает возможность закупки у Катара сжиженного природного газа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба украинского президента по итогам встречи Владимира Зеленского с эмиром Государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Глазго на полях Конференции ООН по вопросам изменения климата.

«Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу развития военно-технического сотрудничества между странами. Также собеседники обсудили возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа», – говорится в сообщении.

«Одна из главных наших общих задач – активизация торгово-экономического сотрудничества», – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Между тем, украинские эксперты пребывают в недоумении, отмечая что «Незалежная» не имеет ни одного терминала по приёмке СПГ. При этом о планах строительства дорогостоящего терминала нигде не заявлялось.

Возможно, планируется, что катарские газовозы будут огибать всю Европу, разгружаться в польском Свиноуйсьце, где СПГ регазифицируют и уже по трубе направят на Украину. Или Киев пропорционально отберёт идущий по трубе в Польшу российский газ в зачёт сжиженного катарского, который заберут себе поляки.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.11.21

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