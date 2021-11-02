В Севастополе чиновники подрались с нелегальными торговцами

В Севастополе сотрудники департамента сельского хозяйства и потребительского рынка подрались с рыночными торговцами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 29 октября на рынке «Южный». Чиновники выявляли тех, кто торгует нелегально. Торговцам это, разумеется, не понравилось. Если судить по выложенным в соцсети видео, сначала стороны просто орали друг на друга, но внезапно один из торговцев ударил одного из проверяющих железным прутом. Началась массовая драка. Пострадали 1 чиновник и два торговца.

Полиция начала проверку.

Между тем, горожане сообщают: «Сегодня снова торговали, это цыгане, и их не выгонишь. По всему городу они торгуют: возле ЦУМа, на Юмашке и т.д. Из Краснодара все приехали...»

«Там несколько диаспор. Есть цыгане с 26 региона. Наглые шо барабаны. То на Москве их видел, то на «Почте» в Камышах, то на Малашке. Вчера они творогом мутным торговали, сегодня очками (так они контролируют попрошаек)».

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 02.11.21

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