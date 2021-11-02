В Киеве уверены, что Зеленский побоится развязать большую войну в Донбассе

Киев продолжит провокации на линии фронта в Донбассе и ежедневные артобстрелы ДНР и ЛНР, однако никогда не решится на полномасштабные боевые действия и широкое наступление.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил политический консультант и генеральный продюсер украинского телеканала «НАШ» Владимир Грановский.

По его словам, недавнее боевое применение беспилотника «Байрактар» тоже было провокацией со стороны Зеленского.

«Какой бы неработающий ни был «нормандский формат», он все равно существует. В любой момент Меркель (или кто будет вместо нее) или Макрон могут поднять трубку, позвонить Зеленскому и спросить: «Что у вас там происходит?». Соответственно, Украина никогда не решится на полномасштабные военные действия против ЛНР и ДНР. Она может провоцировать, например, как сейчас. Мы не обсуждаем сейчас, кто начал. В любом случае, это применение нового вида техники. Кстати, Арестович говорит, что Минскими соглашениями не запрещено применение беспилотников. Беспилотников – нет. Но оружие, которое беспилотник носит, запрещено», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ответом на применение «Байрактаров» может стать поставка для ЛДНР российских средств ПВО.

«Если нет заинтересованности в разворачивании конфликта, то его и не будет. Эти летательные аппараты не являются универсальным оружием, они при большом желании сбиваются или лишаются системы управления, потому что это компьютер. И с таким же успехом, как была предоставлена техническая помощь Украине, будет предоставлена техническая помощь ЛНР и ДНР», – приводит слова Грановского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.11.21

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