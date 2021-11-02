В Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные осадки

В Крыму в ближайшие 2 дня ожидаются сильные осадки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас дожди идут на севере полуострова, но цикло постепенно сдвигается на северо-восток.
Тем не менее, сегодня и завтра синоптики прогнозируют в Крыму обильные, хотя и кратковременные осадки. Возможно, их принесут циклоны, которые движутся с запада и юго-запада.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 02.11.21
В Киеве уверены, что Зеленский побоится развязать большую войну в Донбассе. / На грузинском погранконтроле резко ухудшилось отношение к украинцам. / Зеленский собрался покупать в Катаре сжиженный газ. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube