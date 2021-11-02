В Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные осадки

В Крыму в ближайшие 2 дня ожидаются сильные осадки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас дожди идут на севере полуострова, но цикло постепенно сдвигается на северо-восток.

Тем не менее, сегодня и завтра синоптики прогнозируют в Крыму обильные, хотя и кратковременные осадки. Возможно, их принесут циклоны, которые движутся с запада и юго-запада.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.11.21

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