В Крыму установлен новый антирекорд по смертности от ковида

В Крыму за сутки зарегистрировано 732 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 20 человек. Это самый высокий показатель за весь период пандемии.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 98 тысячи 228 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 30 крымчан.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 02.11.21
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