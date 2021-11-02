В Крыму установлен новый антирекорд по смертности от ковида

В Крыму за сутки зарегистрировано 732 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 20 человек. Это самый высокий показатель за весь период пандемии.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 98 тысячи 228 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 30 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.11.21

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