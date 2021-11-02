В Крыму разоблачили медиков, выдававших фальшивые сертификаты об антиковидной вакцинации

В Крыму разоблачили группу, занимавшуюся изготовлением фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по РК, на подделке документов поймали сотрудников одного из медицинских учреждений. Уже установлено, что минувшей весной они выдали минимум пять «липовых» сертификатов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Медработникам грозит до 2 лет лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.11.21

В Крыму установлен новый антирекорд по смертности от ковида. / В Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные осадки. / В Киеве уверены, что Зеленский побоится развязать большую войну в Донбассе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»