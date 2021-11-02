Акcенов и жители Крыма кардинально разошлись в оценке ситуации с лекарственным обеспечением

Чиновники и жители Крыма кардинально расходятся в оценке ситуации с лекарственным обеспечением.

«Крым полностью обеспечен средствами защиты и лекарственными препаратами», – заявил сегодня глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане тут же опровергли эти слова:

«Человек уже на протяжении двух месяцев не может получить лекарство фулвестрант 500 мг (противоопухолевое средство применяется при раке молочной железы – прим. РИА «Новый День»), которое на данный момент самое основное в поддержке организма, чтобы жить! Сюда (на страницу Аксенова в соцсетях – прим. РИА «Новый День») уже писали, нас направили на горячую линию Крымфарма, но там ничего не говорят, разводят руками и даже не называют дату появления препарата! Помогите, пожалуйста, ведь это лекарство положено по госпрограмме бесплатно, а получить его человек не может!» – написал в ответ на заявление Аксенова один из крымчан.

«Какие лекарства есть? Парацетамол да цитрамон? Дексаметазона 2 недели в Крыму нет, солумедрол люди ищут за любые деньги, диабетики не все могут получить по рецептам, – поддержал другой. – Мои родственники поехали в Краснодар за банальным дексаметазоном – ну, это же бред! Ну, понимаю: проблема с поставкой из за погоды или еще чего, ну, 2-3дня нет препаратов... Но 2недели пусто – это просто преступление! А вещаете, как у нас все имеется и закуплено вовремя!»

Как оказалось, не все в порядке с антиковидной прививочной кампанией: «Нет вакцины в Красногвардейском районе», – заявляют жители Крыма.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.11.21

Украина имеет право требовать компенсацию за потерю транзита газа – депутат Европарламента. / В Крыму разоблачили медиков, выдававших фальшивые сертификаты об антиковидной вакцинации. / В Крыму установлен новый антирекорд по смертности от ковида. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»