В Симферополе закрыли зоомагазин, животные остались внутри и кричат от голода

Жители Симферополя заявили, что владельцы одного из зоомагазинов обрекли животных на верную смерть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане сообщают, что несколько дней назад в торговом центре «Без цен 7М» на улице Героев Сталинграда опечатали зоомагазин. Но внутри находятся рыбы, птицы, хомяки.

«Птицы очень кричат (видимо, от голода). Сотрудники сказали, что сами хозяева опечатали грумёрную-магазин, – пишет telegram-канал «Инцидент Крым и Севастполь».– Вопрос: через сколько дней погибнут животные, ведь их никто не кормит!»

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.11.21

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