В Крыму пьяный вломился в церковь и расписал стены ругательствами с ошибками

В Крыму пьяный мужчина вломился в церковь и расписал стены ругательствами с ошибками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в Ленинском районе. Два брата отдыхали недалеко от храма: курили траву, запивали алкоголем. Одному из них пришла идея проникнуть в церковь. Он оторвал несколько блоков ракушника от цокольного этажа, залез в образовавшуюся дыру, затем перебрался в молельный зал, где расписал стены неприличными картинками и ругательствами.

Вандал оказался полиглотом: писал, путая русские и латинские буквы. Правда, половину написал с ошибками.

Сейчас он объясняет полиции, что хотел сказать своими письменами.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.11.21

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