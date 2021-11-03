В Крыму от ковида умерли еще 19 человек

В Крыму за сутки зарегистрирован 741 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 19 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 98 тысяч 969 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 49 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.11.21

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