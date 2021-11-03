Мишустин потребовал у Росгеологии отчет о запасах пресной воды под Азовским морем

Росгеологии поручено до конца текущего года предоставить отчет . Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как уже сообщал «Новый День», разведывательные работы по определению объемов и качества запасов пресной воды начались в Азовском море в мае.

Специалисты «Росгеологии» выдвинули предположение, что подрусловый сток рек в акваторию Азовского моря достигает 2 млрд кубометров в год. В этом случае ежегодно можно будет качать в Крым около 1 млрд кубов.

Предварительное научное обоснование должны были подготовить к 1 июля.

Росгеология о получила на геологоразведку 300 млн рублей и передвинула дату оглашения результатов на конец сентября. А потом заявила, что нужно пробурить более глубокие скважины – до 500 метров. Результатов нет до сих пор.

Мишустин потребовал, чтобы Росгеология до 27 декабря 2021 года направила в Роснедра информацию по результатам выполнения II и III этапов геологоразведочных работ под Азовским морем.

На основе этого отчета будет принято решение о выделении субсидии на проведение в акватории дистанционных геофизических исследований и бурение поисковых гидрогеологических скважин.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 03.11.21

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