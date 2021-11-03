В Севастополе суточная выявляемость коронавируса поползла вниз

В Севастополе снижается суточная выявляемость коронавируса: медленно, но второй день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 ноября в городе зафиксировано 345 новых случаев COVID-19. 1 ноября было 349, 31 октября – 356. Это довольно любопытная тенденция.

Во-первых, снижение 2 дня подряд не регистрировалось с 15 сентября. Во-вторых, это снижение нельзя объяснить жесткими мерами, предпринятыми городскими властями. Напомним, с 30 октября на въездах в город были выставлены блокпосты: въехать и выехать можно был только по QR-кодам.

Правда, 1-го ноября уже было принято решение блокпосты снять. Но, в любом случае, закрытие города еще не могло отразиться на статистике – инкубационный период вируса составляет 3 – 7 дней, а сегодня только 3 ноября.

Кстати, говорить о снижении смертности от ковида пока вообще не приходится: за минувшие сутки скончались 13 человек. Вчера сообщалось о 14.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 03.11.21

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