Выявляемость ковида в Крыму превысила 750 случаев в сутки

В Крыму за сутки зарегистрировано 752 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 18 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксированы 99 тысяч 721 зараженный, жертвами ковида стали 3 тысячи 67 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.11.21

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