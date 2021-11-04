Выявляемость ковида в Крыму превысила 750 случаев в сутки

В Крыму за сутки зарегистрировано 752 новых случая коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 18 человек.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксированы 99 тысяч 721 зараженный, жертвами ковида стали 3 тысячи 67 крымчан.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 04.11.21
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