Число зараженных ковидом в Крыму превысило 100 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 764 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 19 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 100 тысяч 485 зараженных, что составляет 5,3% от общей численности населения республики. Жертвами ковида стали 3 тысячи 67 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.11.21

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