В Крыму не будут продлевать режим нерабочих дней

Режим нерабочих дней в Крыму после 7 ноября продлен не будет. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

«При этом продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, – уточнил глава республики. – Еще раз убедительно прошу крымчан соблюдать все необходимые правила безопасности и не затягивать с вакцинацией».

Симферополь, Лиана Макоба

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