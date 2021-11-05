В Крыму не будут продлевать режим нерабочих дней

Режим нерабочих дней в Крыму после 7 ноября продлен не будет. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.
«При этом продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, – уточнил глава республики. – Еще раз убедительно прошу крымчан соблюдать все необходимые правила безопасности и не затягивать с вакцинацией».
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 05.11.21
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