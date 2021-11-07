В Киеве испугались скорой отмены Западом антироссийских санкций

Украине следует срочно искать своё место в мире, так как надежды на продолжение, а тем более – усиление антироссийских санкций со стороны США и Европы тают с каждым днём.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Должны честно сказать, что санкционный период заканчивается. Ключевые партнеры начинают играть с Россией в «котика-мышку». Нам нужно найти свое место. Пока мы этого не сделали», – переживает Климкин.

По его словам, следствием этого станет прямая газовая «агрессия России» против Украины или даже теракт на транзитной трубе.

«Нет никаких гарантий Украине. Просто могут организовать новую газовую войну, диверсию, теракт. Если будет такой шанс, Кремль ни перед чем не остановится. На обещания Москвы я бы не полагался. Только западные гарантии», – рассуждает он.

Экс-глава МИД Украины уверен, что у «Незалежной» нет своего заметного места на геополитической арене.

«К сожалению, почти никакого. Ни в технологическом смысле, ни с точки зрения жесткой или мягкой силы», – приводит слова Климкина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.11.21

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