В Крыму за выходные выявлено более 3 тысяч новых случаев ковида

3 тысяч 114 новых случаев коронавируса выявлено в Крыму за 4 дня официальных выходных. Показатели заболеваемости продолжают расти. Смертность остается на высоком уровне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 4 дня от инфекции скончались 74 человека. 5 ноября был установлен новый антирекорд – 21 летальный исход в сутки.

Очевидно, что предпринятые в октябре руководством республики меры ожидаемого результата не дали. Видимо, поэтому режим нерабочих дней в республике решили не продлевать.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 102 тысячи 835 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 141 крымчанин.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.11.21

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