Репетируем зиму: в Крыму ожидается снег

В Крыму ожидается резкое изменение погоды: если сегодня сохранится практически летняя температура – днем до +20, то уже завтра может пойти снег.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, 9 и 10 ноября через полуостров пройдет арктический фронт, который принесет с собой обильные осадки. В южных, центральных и восточных районах ожидаются сильные ливни, в ночь на 10 ноября – со снегом. Северо-западный ветер усилиться до 17-22 м/с, при порывах – до до 27 м/с. Температура воздуха понизится на 10-12 градусов.

В связи с непогодой возможны подтопления территорий, аварии на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения транспортного сообщения.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.11.21

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