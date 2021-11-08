Крым и Севастополь вошли в число аутсайдеров по доступности съемного жилья

Крым и Севастополь вошли в число аутсайдеров по доступности арендного жилья.
Рейтинг, составленный РИА Новости, основан на расчетах для семьи из 4 человек: двух работающих родителей и двух детей. По условиям анализа семья должно тратить на квартиру не более 70% бюджета. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2021 год индивидуально для каждого субъекта федерации.
Оказалось, что только 45% российских семей могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру в своем регионе.
Крым занял в рейтинге 82-е место из 85: здесь жить в съемной двушке могут себе позволить 21,8% семей с двумя детьми.
Севастополь на 83 месте: 20,6%.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 08.11.21
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