Крымский мост снова закроют

У автомобилистов, следующих в Крым и обратно по Крымскому мосту, в ближайшие дни могут возникнуть проблемы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Упрдор «Тамань», 00:00 9 ноября по 23:59 11 ноября на мосту могут на время перекрывать движение транспорта. Это связано с проведением тренировок по противопожарной безопасности.

Ограничения будут кратковременными, но их время не уточняется.

Отметим, что под данным МВД РФ, перекрывать мост могут уже сегодня.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 08.11.21

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