Шо, опять?! Крымчанам пообещали снизить цены на продукты

Крымчанам в очередной раз пообещали снизить цены на продукты или хотя бы их стабилизировать: на этот раз залогом успеха должен стать оптово-распределительный центр, строительство которого началось в селе Чистенькое под Симферополем.

«Мы возлагаем надежды, что оптово-распределительный центр позволит стабилизировать цены на сельскохозяйственную продукцию в Республике Крым, – заявила сегодня вице-премьер, министр финансов республики Ирина Кивико. – Потому что будут большие объёмы хранения и это будет новое, современное, качественное хранение».

Проект оценивается в 6 млрд рублей, площадь комплекса составит 60 тысяч квадратных метров, завершить строительство планируется к июлю 2023 года.

Это не первое обещание властей Крыма остановить рост цен: сначала заявлялось, что ситуация стабилизируется, как только откроется автомобильное движение по Крымскому мосту – не случилось. Потом ждали завершение строительства железнодорожной части: поезда через Керченский пролив пошли, а цены вниз – нет. И вот опять: «Нужно немного подождать…»

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.11.21

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