В Крыму ветерану войны отключили свет за небольшой долг

В Евпатории ветерану Великой Отечественной войны отключили свет за долг, не превышающий 2 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожилой женщине в течение полугода не присылали квитанции о начислении платежей за энергоснабжение. А в сентябре, когда долг достиг 1,9 тыс рублей, дом просто обесточили.

Женщина обратилась в прокуратуру, началась проверка. В ГУП РК «Крымэнерго» заявили, что предупреждали абонента об отключении. Но, как выяснилось, сделали они это, отправив старушке смс-ку.

«По фактам выявленных нарушений прокурор в адрес предприятия внес представление, в отношении ответственного должностного лица ГУП РК «Крымэнерго» возбуждено дело об административном правонарушении ст. 9.22 КоАП РФ, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время предоставление услуг электроснабжения ветерану Великой Отечественной войны возобновлено».

Отметим, что в октябре в Госдуме рассматривали вопрос об освобождении ветеранов войны от платы за коммуналку. Законопроект провалили в первом чтении: члены фракции «Единая Россия», в которую, кстати, входят и все депутаты от Крыма, не стали голосовать.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 08.11.21

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