«Украли и скамейку…» У главы Симферополя появился старый новый зам

У главы администрации Симферополя Валентина Демидова появился еще один заместитель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще два месяца назад у мэра крымской столицы было 4 зама, теперь их семь. Последнее вакантное место занял Александр Макарь, который уже работал в администрации Симферополя.

Первое пришествие Макаря во власть случилось 2 года назад: 19 ноября 2019 года городской совет депутатов согласовал его кандидатуру на пост вице-мэра, курирующего внутреннюю политику, культурное наследие, вопросы спорта, туризма и молодежной политики. Но уже через 3 месяца он ушел в отставку. А теперь снова вернулся на ту же позицию.

Наблюдатели отнеслись к этом камбэку весьма прохладно:

«В Крыму не просто опустела кадровая скамейка запасных, тут уже, видимо, украли и саму скамейку, – комментирует ситуацию telegram-канал «ЧКХ». – Второй раз за два года заместителем главы администрации Симферополя назначают журналиста Макаря. В прошлый свой заход в администрацию в 2019 году он проработал всего три месяца. Мечтающий построить карьеру актёра телеведущий не опять, а снова чиновник в столице Крыма. Любитель съемок в рекламе по задумке его протеже должен поднять из-под плинтуса имидж администрации. Реальную работу выстраивать никто не планирует».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.11.21

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