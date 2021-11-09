Формирование коллективного иммунитета к ковиду в Крыму отложили до нового года

Формирование коллективного иммунитета к коронавирусу в Крыму отложили до нового года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня глава РК Сергей Аксенов провел рабочее совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией. Если раньше подобные заседания транслировались в прямом эфире, то теперь встречи проводятся кулуарно, а их участники стараются не озвучивать проблемы, акцентируя внимание на относительном позитиве.

Сегодняшнее совещание исключением не стало.

«Основными вопросами стали: вакцинация, получение QR-кодов, поставки льготных лекарственных препаратов, работа скорой медицинской помощи и др., – сообщил Аксенов. – Количество вакцины Спутник V в республике достаточное, чтобы обеспечить более 20 тысяч доз ежедневно.

В течение месяца планируется на 20% увеличить количество и численность бригад скорой медицинской помощи

В Крым прибудут специалисты Минздрава РФ, которые поделятся методиками работы медицинских учреждений в ковидных условиях

Прорабатывается вопрос открытия информационной площадки, с помощью которой можно будет отслеживать информацию по конкретному пункту вакцинации».

Напомним, что Аксенов ставил задачу сформировать коллективный иммунитет в республике к 1 мая – началу туристического сезона. Потом срок отодвинули на июль, потом на сентябрь, затем на декабрь. А вчера врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил: «Целевой показатель для Республики Крым – 1,2 млн привитого населения. Если темп вакцинации сохранятся, то к началу следующего года выйдем на показатели».

И уточнил: за неполный месяц привились от коронавируса более 200 тысяч крымчан.

Сегодня появились еще цифры: 747 тысяч крымчан провакцинированы от коронавируса первым компонентом, вторым – 575 тысяч, порядка 43% от плана. Вообще-то, 575 тысяч – это почти 48%, но чиновникам виднее, где и зачем они цифры корректируют.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.11.21

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