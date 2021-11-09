Выявляемость коронавируса в Крыму превысила 800 случаев в сутки

В Крыму за сутки зарегистрировано 803 новых случая коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 18 человек.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 103 тысячи 638 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 141 крымчанин.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 08.11.21
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