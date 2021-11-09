В Крыму за бюджетный счет запасаются «золотым» камнем для памятников

В Крыму камень для памятников покупают не только ритуальные конторы и не только для кладбищ. И это не черный ковидный юмор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», филиал ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», тот, что расположен в городе Саки, купил 1 тыс 80 тонн товара, который обозначен в конкурсной документации как «Камень для памятников», код 08.11.12.190. Стоимость покупки – 1 млн 595 тыс руб, то есть 1 тыс 476 руб за тонну.

Источник финансирования – бюджет Республики Крым (субсидии на выполнение государственного задания). Победивший в конкурсе поставщик – ИП Алиме Чалбаш. В техзадании, входящем в конкурсную документацию, не оговаривается горная порода, из которой должен состоять камень: к примеру, гранит, мрамор или известняк. Поэтому трудно понять, на каком этапе закупки беспородный бутовый камень превратился в камень именно для памятников.

Для сравнения: знаменитый Шархинский карьер (владелец строительной компании «Консоль-строй» ЛТД) предлагает бутовый камень по 583 – 672 руб/т – в зависимости от фракции и объема покупки.

В прошлый раз мелиораторы покупали строительный камень (без упоминания памятников) в 2015 году, суммы тех закупок колебались вокруг 30 тыс руб.

Возможно, потребностям в камне для памятников не стоит удивляться, если учесть, что основным видом деятельности ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», входящего в структуру Госкомитета по мелиорации и водному хозяйству Крыма, является «предоставление услуг в области растениеводства». Дополнительные – выращивание масличных и зернобобовых, лесозаготовки…

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Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 09.11.21

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