Подросткам, готовившим теракты в Крыму, вынесли приговор

Южный окружной военный суд вынес приговор подросткам, готовившим террористические акты в образовательных учреждениях Керчи.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю, юноши 2003 и 2004 годов рождения являлись сторонниками экстремистской идеологии и последователями Владислава Рослякова, убившего 20 человек в Керченском политехническом колледже. Подростков задержали в феврале 2020 года. По версии следствия, они разработали планы вооруженных нападений, для чего нашли в Интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в социальных сетях и мессенджерах так называемые группы «смерти», в которых склоняли пользователей к совершению аналогичных преступлений. Дома у задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные через Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных.

Суд признал обоих виновными в совершении преступления по части 1 статьи 30, части 1 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ – подготовка террористического акта и приговорил одного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, второго – к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.11.21

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