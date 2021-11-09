Росавиация сообщила, какие рейсы в Крым субсидируют в 2022 году

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило список субсидированных маршрутов на 2022 год. В списке пока всего 8 рейсов из регионов в Симферополе и 5 – с полуострова на материк.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из федерального бюджета будут выделены субсидии на организацию перелетов:
- из Калуги – с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря;
- из Махачкалы – с 25 апреля по 15 октября;
- из Надыма – с 1 мая по 30 сентября;
- из Нового Уренгоя – с 1 мая по 30 сентября;
- из Ноябрьска – с 1 мая по 30 сентября;
- из Петрозаводска – с 15 мая по 15 октября;
- из Салехарда – с 1 мая по 30 сентября.
Из Симферополя будут субсидированы рейсы:
- в Нарьян-Мар – с 1 июня по 31 августа;
- в Саранск – с 1 по 31 мая и с 1 по 30 сентября;
- в Тамбов – с 1 июня по 30 сентября;
- в Тобольск – с 1 по 31 мая и с 1 октября по 31 декабря;
- в Элисту – с 1 июня по 30 сентября.
В целом, в 2022 году на программу субсидирования аваиперелетов выделено 9,3 миллиарда рублей, что на 21% больше, чем в 2021 году.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 09.11.21
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