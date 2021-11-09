Число зараженных коронавирусом в Севастополе превысило 42 тысячи

В Севастополе за сутки зарегистрировано 358 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 10 человек.

Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 42 тысячи 199 зараженных, что составляет 8,3% от обще численности жителей. Жертвами ковида стали 1 тысячи 468 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 09.11.21

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