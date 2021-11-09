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Вторник, 9 ноября 2021, 18:20 мск

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Жительнице Севастополя вкололи не ту вакцину

Жительнице Севастополя, решившей привиться от коронавируса, вкололи не ту вакцину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожанке на первом этапе вакцинации поставили «Ковивак», а когда она пришла вторую аппликацию – «Спутник V».

В департаменте здравоохранения Севастополя заявили, что ничего страшного не произошло: одна доза «Спутника», по словам чиновников, вред здоровью не принесет. А вот на счет формирования иммунитета к ковиду в такой ситуации чиновники не уверены.

«Основной компонент, который должен на него работать, у каждого препарата свой», – цитирует РИА Новости Крым внештатного эпидемиолога ведомства Сергея Грыгу.

Симферополь, Лиана Макоба

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