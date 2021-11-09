На Украине объявлена тотальная полицейская облава на граждан

Украинская полиция получила право останавливать любого гражданина на территории страны под предлогом проверки ковид-сертификата. Отметим, что сертификат действителен только при наличии удостоверения личности.

Некоторые эксперты связывают эту меру с ожиданием массовых протестов из-за энергетического кризиса. Другие – с подготовкой к масштабным военным действиям в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о «законном праве» на тотальную проверку сертификатов о вакцинации объявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

«Полиция может остановить любого человека на улице», – подчеркнул он.

«Есть постановление кабинета министров Украины, которое дает право работникам полиции проверять ковид-сертификаты и соблюдение карантинных режимов. Есть статья 117 Конституции Украины, которая говорит о том, что решения, распоряжения и постановления кабинета министров обязательны к исполнению. Так что мы четко выполняем решение кабинета министров Украины и разъясняем эти нормы гражданам», – заявил Клименко.

«Иногда люди начинают агрессировать на законные требования работника полиции. Мы стараемся реагировать толерантно. Мы начали всё с профилактики и объяснений, почему проводятся проверки и какие у нас есть полномочия», – добавил главный украинский полицейский.

Его поспешил поддержать глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, который заявил, что проверка граждан на улице «абсолютно законна», и власти намерены жёстко пресекать «нарушение режима самоизоляции».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.11.21

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