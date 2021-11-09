В Симферополе под окнами многоэтажек режут баранов

В Симферополе на строительной площадке компании, ассоциируемой с главой Крыма, зарезали барана. Жители окрестных домов возмутились.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане опубликовали в соцсетях в фотографии, на которых запечатлено, как на площадке стоящегося комплекса «Академия» рабочие восточной внешности забивали животных. И заявили, что это обычная практика.

«Приводят баранов, режут их там же и готовят на костре. И все это под окнами близлежащих домов», – заявил автор фото.

«Что за пещерный век? Почему о наши законы приезжие вытирают ноги? – возмутилась известная крымская зоозащитница Мария Поддубная. – Если убой животного происходит у всех на виду, это уже статья УК РФ № 245 «Жестокое обращение с животными».

Объясняться с возмущенными горожанами пришлось представителям работодателя любителей шашлыков: «Сегодня с утра уже проведено разбирательство по данному инциденту, ответственные установлены, меры для недопущения подобных ситуаций в будущем предприняты, – заявили в компании «Монолит». – Такого больше не повторится».

Напомним, «Монолит» связывают с семьей главы РК Сергея Аксенова, но он это отрицает.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 09.11.21

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