В Донецке опровергли сообщения о боевом применении Украиной турецкого беспилотника «Байрактар»

Сообщения об уничтожении Украиной гаубичного расчёта ДНР в Донбассе турецким беспилотником «Байрактар», а также «видеоподтверждения» этого «факта» – являются фейком.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

Напомним, ранее о боевом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе 26 октября официально заявили украинские власти, распространив соответствующее видео. Однако уже тогда комментаторы отметили, что расчёт гаубицы не только не погиб, а бодро разбежался от орудия, как будто по специальной команде.

«Случай боевого применения Bayraktar не подтвердился. По нашим данным, можно говорить о том, что все это – фейк», – сказала Никонорова.

Вместе с тем, она подтвердила использование Украиной беспилотников «Байрактар» в Донбассе для проведения разведки и подчеркнула, что они никогда не пересекали линию разграничения.

Таким образом, можно говорить о том, что Украина провела информационную диверсию с целью спровоцировать обострение на линии фронта в Донбассе и вынудить Москву на какие-то действия.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.11.21

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