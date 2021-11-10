Каждый 20-ый крымчанин официально заразился COVID-19

В Крыму за сутки зарегистрировано 811 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 20 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 104 тысячи 449 зараженных, что составляет 5,5% от общей численности населения. Жертвами ковида стали 3 тысячи 179 крымчан

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.11.21

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