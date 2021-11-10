В Крыму выпал первый снег: минувшей ночью «побелел» Ай-Петри.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», снег зафиксирован и на Ангарском перевале. Снежный покров пока небольшой, рыхлый и неустойчивый. Однако некоторые крымчане и туристы уже пробуют кататься на лыжах.
Согласно прогнозу синоптиков, грядущей ночью температура воздуха на полуострове опустится ниже нуля, снова возможен снег. Морозные ночи ожидаются в Крыму минимум до конца недели.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 10.11.21
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