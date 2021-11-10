В Крыму провалилась дорога

В Ялте на дороге образовался большой провал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в жилом секторе, расположенном выше Южнобережного шоссе на улице Виноградной. На дорогу высыпали крупные куски щебня, и дорожное полотно провалилось под их тяжестью.

По словам очевидцев, до происшествия дорога выглядела обыкновенно, но под дорожным покрытием оказалась пустота, и за ночь дорога обвалилась на 1,5 метра.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 10.11.21

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