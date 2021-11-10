Крымского депутата-единоросса задержали по подозрению в госизмене

В Крыму задержали экс-депутата Ялтинского городского совета: его обвиняют в госизмене.
Как сообщили РИА «Новый День» в Центре общественных связей ФСБ, в период с 2017 по 2018 год мужчина «по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор, хранение, передачу сведений, составляющих государственную тайну РФ, в том числе о сотрудниках ФСБ России».
Речь идет о депутате Ялтинского городского совета Юрии Ломенко. В 2017 году он создал общественную национально-культурную автономию «Украинцы Крыма». В официальных документах, подтверждающих регистрацию организации, в качестве юридического адреса указан рынок Симеиза. В октябре текущего года Ломенко организацию ликвидировал.
А потом написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий по собственному желанию с 25 октября 2021 года. Ради этого заявления Ялтинский городской совет 8 ноября даже собрался на внеочередное заседание и прошение Ломенко удовлетворил.
«Благодарю Юрия Викторовича за совместную работу на протяжении двух лет, активную гражданскую позицию, стремление помогать своим избирателям. Желаю ему дальнейших успехов во всём», – написал на своей странице в Facebook председатель горсовета Константин Шимановский.
А на следующий день Ломенко задержали сотрудники ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ – «Государственная измена». Сегодня Ялтинский городской суд отправил экс-депутата под арест на 2 месяца.
Кстати, Ломенко – член партии «Единая Россия».
Ялта, Олег Яковенко
Ялта. Другие новости 10.11.21
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