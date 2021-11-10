В Судаке определились с новым градоначальником

В Судаке определились с новым главой городской администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на место градоначальника, ставшее вакантным в начале октября в связи с отставкой Игоря Степикова, претендовали 3 человека – все чиновники.

Вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико, возглавляющая конкурсную комиссию, сообщила имена двух кандидатов, прошедших конкурсный отбор: первый вице-мэр Константин Подсевалов (он набрал 77 баллов) и руководитель территориального органа в селах Морское, Громовка, Междуречье и Ворон Евгений Краснов (66 баллов).

Конкурс идет по давно отработанному в Крыму сценарию, так что исход этой «интриги» понятен. Судакскому городскому совету нужно будет лишь официально утвердить уже принятое в кулуарах вышестоящих органов власти решение.

Судак, Олег Яковенко

Судак. Другие новости 10.11.21

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