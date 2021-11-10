В одной из многоэтажек Симферополя произошел взрыв

В одной из многоэтажек Симферополя взорвался газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Лермонтова.

«Сообщение о задымлении в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома поступило сегодня в 11:23, – сообщили в ГУ МЧС по РК. – Установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Погибших и пострадавших нет».

Судя по видео, выложенным в соцсетях, в пострадавшей квартире выбило конструкцию остекления балкона.

На месте работают правоохранительные органы.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.11.21

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