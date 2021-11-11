Число зараженных ковидом в Крыму превысило 105 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 17 человек.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 105 тысяч 268 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 196 крымчан.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 10.11.21
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