Число зараженных ковидом в Крыму превысило 105 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 17 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 105 тысяч 268 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 196 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.11.21

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