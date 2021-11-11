На Украине запретили показывать Зеленского в роли императора

На Украине не хотят видеть президента Зеленского в роли императора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», госагентство по вопросам кино упорно не выдаёт прокатное удостоверение на показ российского фильма «Ржевский против Наполеона». Дистрибьюторы обратились в ведомство еще в 2015 году и с тех пор периодически обновляют заявку, но все время получают отказ.

Напомним, комедию сняли в 2012 году. Согласно сценарию, генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов поручил поручику Ржевскому как можно дольше удерживать императора Наполеона в Москве. Для выполнения поставленной задачи Ржевский переодевается женщиной.

В роли Наполеона снялся Владимир Зеленский, тогда еще и не помышлявший о крессе президента Украины. Кроме того, одну из ролей исполняет первый помощник президента Украины Сергей Шефир, которому во время съемко подоная карьера и не снилась.

В Госкино Украины запрет проката с личностью действующего главы страны не связывают, заявляя, что в фильме занят еще и российский юморист Юрий Гальцев, угрожающий национальной безопасности Украины. И именно поэтому комедию нельзя показывать в стране.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 11.11.21

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